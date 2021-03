Hrastnik do leta 1990 sploh ni imel doma za starejše, zdajšnji dom pa so uredili v dijaškem domu. Zato je pismo o nameri gradnje novega doma starejših, ki so ga v torek podpisali v Hrastniku, za kraj skoraj zgodovinsko. Pismo so podpisali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, župan Marko Funkl in direktor Doma starejših Hrastnik Drago Kopušar.

Novi dom bo stal na Leši, kjer je občina lani od Rudnika Trbovlje - Hrastnik v zapiranju kupila zemljišče. Začela se je tudi izdelava idejne zasnove. Poteka priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta ter dokumentacije za pripravo gradbenega dovoljenja. Celotna dokumentacija bo zaključena do marca prihodnje leto. Do takrat mora tudi Rudnik Trbovlje - Hrastnik urediti zapiralna dela, ki zajemajo cesto do lokacije gradnje. Cesto do novega doma bo zgradilo infrastrukturno ministrstvo. »Gradnja doma naj bi stekla čez približno leto dni, končali pa naj bi jo v enem letu,« je še dejal župan Marko Funkl. Dokončanje do leta 2023 je v skladu z načrtovanim črpanjem sredstev iz sklada ReactEU.