Nepreslišano: Jan Konečnik, novinar

Slovensko prebivalstvo se vse bolj stara in čez deset ali dvajset let bo na podeželju množica praznih dvostanovanjskih hiš, nekoč grajenih v prepričanju, da bodo mladi ostali doma. Vse več dela od doma, ki ga je prinesel koronavirus, in bagatelne cene teh hiš bodo morda prepričali koga, da se preseli iz mesta na podeželje. Če ne bo množičnega priseljevanja iz tujine, bo velik del teh hiš zagotovo ostal nenaseljen in prepuščen zobu časa, saj je mladega prebivalstva enostavno premalo, da bi lahko enakovredno zapolnilo demografsko luknjo, ki jo bodo za seboj pustili starejši. Nekoliko ironično se bo prav za to osivelo populacijo nekje drugje na novo in na veliko gradilo domove za starejše, kjer bodo lahko dočakali jesen življenja.