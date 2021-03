Policija je sporočila, da so po najdbi sumljivega paketa v palači Holyroodhouse poklicali pirotehnike. Ti so pregledali paket in poskrbeli zanj. Policija ni pojasnila, za kakšen predmet je šlo.

V povezavi z incidentom je policija aretirala 39-letnega moškega. Drugih podrobnosti niso navedli razen tega, da javnost ni bila ogrožena in da preiskava še poteka, poročajo tuje tiskovne agencije.

Holyroodhouse, ki stoji nedaleč od škotskega parlamenta, je ena največjih znamenitosti škotske prestolnice. Zaradi pandemije novega koronavirusa je trenutno zaprt.

Kraljice Elizabete II. v času incidenta ni bilo v palači. Med pandemijo večino časa preživi v windsorskem gradu zahodno od Londona.