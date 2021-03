V projektu Zlata nit 2020 je sodelovalo 81 podjetij, od tega 50 na natečaju za izbor najboljšega zaposlovalca, sedem na natečaju za izbor SPP – Z leti še vedno zavzeti, devet podjetij je sodelovalo na obeh natečajih hkrati in 15 podjetij na natečaju Zlate prakse. Zaposleni so izpolnili 6141 anket, skupaj v 14 letih že več kot 98.000. Raziskava Zlata nit za leto 2020 kaže na rekordno visoke ocene zaposlenih, najvišje od začetka Zlate niti leta 2007.

Atlantic Droga Kolinska: razume ljudi V razvoj in odnosu do zaposlenih podjetje uveljavlja napredne prijeme, med njimi šestmesečno plačano odsotnost, program Adventure za razvoj mladih sodelavcev, zadovoljstvo zaposlenih pa preverjajo z intervjuji, ki jih podpira umetna inteligenca. V podjetju visoko kotirajo interno komuniciranje in vodenje z zgledom. Ko pride do posameznikovega zahtevnega problema, nesreče v družini ali smrti, se o tem pogovarja uprava. Ob uspešni preobrazbi v času pandemije, ki se odraža tudi v poslovnih rezultatih, še posebej izstopa uvedena praksa skrbi za duševno zdravje. Finalisti izbora so bili med velikimi podjetji poleg družbe Atlantic Droga Kolinska še AMZS, GEN-I, Krka, Plastika Skaza, Pomgrad in Varis Lendava.

Špica International: tradicionalne in sodobne vrednote Špica International razvija rešitve, ki tudi drugim podjetjem omogočajo preobrazbo in nove načine prihodnosti dela. Podjetje ne izstopa le s prepričljivimi poslovnimi rezultati, temveč tudi z voditeljsko karizmo. Zaznati je močno kulturo podjetja, ki uspešno prepleta tradicionalne in sodobne vrednote. Razumejo, da je kapital v glavah, in ustvarjajo odprto razvojno okolje z zunanjimi partnerji. Ustanovitelj in direktor Tone Stanovnik od zaposlenih pričakuje, da so aktivno razmišljujoči. Poleg njih so se med finaliste v kategoriji srednje velikih podjetij uvrstili EKWB, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, Saop, SMART COM, XLAB in Zemanta.

Red Orbit: Grem ven, pridem čez eno uro Fokus na zaposlene in njihovo počutje, razumevanje in sprejemanje človeka kot celote ter spodbujanje ravnovesja med delom in življenjem v spremenjenih okoliščinah Red Orbit znova postavljajo na mesto prvega med najboljšimi zaposlovalci. Transparentno in zgledno interno komunikacijo so med pandemijo še okrepili. Kot pravi direktor Andraž Štalec: »Komunicirali smo absolutno vse, dnevno. Še danes sodelavci dobivajo tedenska obvestila, kaj se dogaja. Isti dan, ko sem sam izvedel za izgubo prometa, so to izvedeli vsi zaposleni.« Nova normalnost dela v Red Orbitu je objava v aplikaciji slackline: »Grem ven, pridem čez eno uro.« Finalisti v kategoriji mala podjetja so bili Intera, List, Lunos, SAP in Zaposlitveni center Avantus.

Priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti Četrto leto je pod okriljem projekta Zlata nit potekal tudi natečaj SPP – Z leti še vedno ZAvzeti. Natečaj poteka v sodelovanju z Javnim štipendijskim, razvojnim, invalidskim in preživninskim skladom Republike Slovenije v okviru njihovega projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI. Posebna priznanja SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020 so po kategorijah veliko, srednje veliko in malo podjetje prejela podjetja Varis Lendava, Tobačna Ljubljana in Taxa iz Ajdovščine. Osnovno priznanje SPP – Z leti še vedno ZAvzeti za leto 2020 so prejela podjetja Imperial Brands – 3DVA, Imperial Brands – Tobačna Grosist, Imperial Brands – Tobačna Ljubljana, Kovinarstvo Bučar, Drago Bučar, s.p., Lunos, Mikrocop, Prevc, saloni pohištva, Radio Ognjišče, Skaza IP, TAXA, Ajdovščina, Trgotur, UNIOR, Varis Lendava, Zaposlitveni center Avantus in Zeus davki in računovodstvo.