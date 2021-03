NPU je predkazenski postopek uvedel na podlagi prijave, ki so jo prejeli, sta zapisala portala.

Računsko sodišče je v poročilu o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov za obvladovanje okužb z novim koronavirusom, objavljenem 18. marca, sicer ugotovilo, da vlada, ministrstva za zdravje, za gospodarstvo in za obrambo ter zavod za blagovne rezerve pri nabavah zaščitne opreme niso bili učinkoviti. Od vlade in zavoda je zahtevalo popravljalne ukrepe.

Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je za 24ur dejal, da si ne zna predstavljati, kaj točno bi lahko zanimalo kriminaliste in kaj bi bilo lahko problematično. "Računsko sodišče je samo opravilo svojo nalogo. Če je kaznivo dejanje, da učinkovito opravljaš svoje naloge, potem lahko kar zapremo vrata državnih inštitucij," je dejal. Glede na to se po njegovem mnenju postavlja vprašanje, koga in zakaj je zmotilo, da so se revizorji sploh lotili te preiskave.

Za Radio Slovenija je Vesel dejal, da je iz vprašanj, ki so navedena v zahtevi, sklepati, da gre bolj za vprašanje, "ali je imelo računsko sodišče podlago in zakaj je delalo revizijo nabav zaščitne opreme". "Lahko pa gre za kakšno drugo ozadje. Vem le, da je izjemno nenavadno," je dejal.

Urad po navedbah portalov Necenzurirano in 24ur zanima, ali je računsko sodišče revizijo opravilo v skladu z letnim programom dela in notranjimi akti. Po navedbah portala Necenzurirano naj bi preiskovali tudi, ali je Vesel s tem, ko je konec decembra lani s položaja pristojnega namestnika, zadolženega za revizijo, razrešil Jorga Kristijana Petroviča, zlorabil položaj. Zanimajo jih tudi podatki o članih revizijske skupine, pripravi osnutka ter soglasja oziroma nesoglasja k osnutku poročila.

Pod zahtevo se ni podpisala direktorica NPU Petra Grah Lazar, ampak je pooblastilo za to prenesla na svojega pomočnika Boruta Franca, ki je bil na položaj imenovan konec lanskega leta, še navaja portal Necenzurirano.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je že odzval s tvitom, da je Vesel "podal kazensko ovadbo na policijo, ki jo ta in NPU začneta procesirati, Necenzurirano pa napiše članek, da sem jaz tja poslal policijo". Sklepati gre, da je imel Hojs v mislih kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi razkritja osnutka poročila, ki jo je vložil Vesel.

Vesel je pooblastilo za podpis osnutka revizijskega poročila o nakupu zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov za obvladovanje okužb z novim koronavirusom z Jorga Kristijana Petroviča decembra prenesel na namestnico Mojco Planinšek. Kot je takrat dejal za STA, je njegova naloga, da zagotovi učinkovitost računskega sodišča. Politične pritiske je zanikal.