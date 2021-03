Vlada je na današnji seji spremenila sistem protikoronskih ukrepov. Najbolj so izpostavili majhno spremembo glede trajanja policijske ure. Ta po novem traja med 22. in 5. uro. Sprememb pri poteku pouka ne bo.

Skrajšanje policijske ure je že pred dvema tednoma predlagal notranji minister Aleš Hojs, a vlada njegovega predloga tedaj ni sprejela. Uradno pojasnilo vladnega urada za komuniciranje se je glasilo, da Hojsovemu predlogu ni sledila strokovna skupina za covid-19. Sporočilo je v jasnejši kontekst prejšnji teden postavila vodja svetovalne skupine Mateja Logar, ki je za Mladino pojasnila, da predloga niso sprejeli, saj skrajšanje omejitve gibanja za eno uro ne bi bistveno spremenilo ničesar. Logarjeva se je ob tem nagibala k popolni ukinitvi omejitve nočnega gibanja, ob predpostavki dovolj ugodnega epidemiološkega stanja.

Čeprav so ravnatelji in ravnatelji in ravnateljice osnovnih šol že prejeli okrožnico z ministrstva o šolanju po modelu C, sprememb pri obliki pouka ne bo. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da je bila okrožnica izključno informativne narave. Izpostaviti gre tudi spremembo strategije cepljenja. Po novem bodo starejši od 50 let prišli na vrsto pred zaposlenimi v kritični infrastrukturi.

Skladno z novimi epidemiološkimi številkami in vladnim semaforjem je vlada na današnji seji spremenila tudi barvo nekaterim regijam. Rdeče regije so po novem obalno-kraška regija, koroška in goriška. Sprememba pomeni, da bo potovanje v in iz teh regij omejeno. V rumenih regijah sprememb glede teras lokalov ne bo, kar pomeni, da ostajajo odprte. Epidemiološke razmere v Sloveniji se sicer zadnje dni zopet slabšajo. Poleg dviga povprečnega števila odkritih okužb v zadnjih sedmih dneh se zvišuje tudi število hospitaliziranih. Vlada je že pred današnjo sejo napovedala, da bodo vse bolnišnice v državi zopet sprejemale covidne bolnike. Za vstop v Slovenijo pa bo razen izjem potreben negativen izvid PCR-testa. Hitri antigenski testi ne bodo več zadostovali.