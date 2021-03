Bennett, najboljši sprinter lanskega Toura, je z zmago dosegel še en mejnik v svoji karieri. Čeprav je zmagoval v etapah največjih dirk, letos je po dve etapni zmagi zabeležil na dirki po Združenih arabskih emiratih in dirki Pariz - Nica, pa doslej ni imel zmage na enodnevnih klasikah svetovne serije.

»To sem lovil že vrsto let, končno se mi je posrečilo. Nastopam za belgijsko ekipo, ki je dirkala doma, zato je zmaga še lepša,« je dejal Bennett, ki je imel v hitrem sprintu resno konkurenco v Francozu Arnaudu Demaru, a ga je v zadnjih metrih ustavila mehanska okvara in je celo ostal zunaj deseterice.

"Philipsen je sprint začel zgodaj, a zaradi vetra v prsi po mojem mnenju prekmalu. Jaz sem malo počakal, nato pa pravočasno napadel. Takrat se nisem prav nič oziral okoli sebe, povsem zbran sem bil na svoj sprint," je zaključno dejanje dirke opisal Bennett.

Čeprav je bil zelo kritičen zaradi tehničnih zadnjih treh kilometrov, ki so bili po njegovem mnenju prenevarni, pa ga je ekipa, predvsem Danec Michael Morkoev, obvarovala vseh pasti in ga pripeljala do ugodnega položaja za sprint.

Luka Mezgec (BikeExchange), edini slovenski predstavnik, je v cilj sicer prišel z najboljšo skupino, a ni posegel v boj za najvišja mesta. Zasedel je 32. mesto.

Bennet je postal drugi Irec po Seanu Kellyju in letu 1980 z zmago na tej dirki, na kateri si zmage izmenjujejo sprinterji in specialisti za enodnevne dirke.