Uvodni dan spektakla v Planici je bilo moč videti številne dolge polete. Najdaljši med vsemi je uspel Avstrijcu Michaelu Hayböcku, ki je v prvi seriji za trening poletel 241,5 metra. V najpomembnejšem skoku dneva, v kvalifikacijah, pa je bil najboljši zadnji zmagovalec tekme za svetovni pokal v Planici Rujoju Kobajaši iz Japonske. Japonec je v kvalifikacijah ob močnem vetru v hrbet skočil 229 metrov. Na domači letalnici so blesteli tudi slovenski orli, saj se je na tekmo uvrstilo kar deset domačih letalcev.

Odličen izkupiček Slovencev

Iz slovenskega tabora je najbolje skočil član domačega kluba Rateče Planica Bor Pavlovčič. Z 232,5 metri je zasedel tretje mesto v kvalifikacijah. Za Japoncem Kobajašijem je zaostal za 3,9 točke in je tako za malenkost ostal brez nagrade pet tisoč švicarskih frankov, kot jih prejme zmagovalec kvalifikacij v Planici. »S celim današnjim dnem sem zadovoljen. Sem dokazal, da sem ohranil oziroma celo malce popravil formo,« je dejal Pavlovčič. 227 metrov je poletel Anže Lanišek, ki je bil sedmi. »To je bil najboljši polet v današnjem dnevu, a za kaj več bo treba jutri še napredovati. Vseeno glavna naloga, uvrstitev na tekmo, je izpeljana,« je za televizijo Slovenija povedal Lanišek. Od petnajstega do sedemnajstega mesta so se razvrstili Timi Zajc, Žiga Jelar in Peter Prevc. Najbolj je bil s svojim dosežko zadovoljen Zajc, ki mu je uspel odličen polet. Zmogel je 233 metrov, a je nastopil iz višjega zaletnega mesta, kot so skakali najboljši letalci na koncu štartne liste. Dvajseterico je zaključil Lovro Kos.

Zanesljivo so skozi kvalifikacijsko sito prišli tudi Cene Prevc (29.), Tilen Bartol (30.), Anže Semenič (31.) in Domen Prevc (37.), Za tekmo so bili prekratki Žak Mogel, Rok Justin in Mark Hafner. »Izjemen nastop fantov, kar deset jih bo jutri na tekmi. Predvsem skok Bora je bil zelo dober. Njemu je ta odmor pred tekmami zelo prav prišel, saj je na svetovnem prvenstvu malce padel v formi, sedaj pa je zopet na zelo visokem nivoju,« je takoj po koncu dejal glavni trener Robert Hrgota.