Čemaž ali medvedji česen, kot mu tudi pravijo, je kot nalašč za začetek pomladi, ko spremenimo svoj jedilnik in nekoliko izdatnejše zimske jedi počasi nadomestimo z lažjimi spomladanskimi. S svežimi čemaževimi listi lahko začinimo marsikatero jed, denimo zeleno ali regratovo solato, narežemo ga na testenine ali rižoto, poda se v jajčno omleto, imenitno se ujame s svojimi sodobniki šparglji, ki na Primorskem že tudi poganjajo in se bomo o njih zagotovo še pogovarjali. Pripravimo ga lahko tudi kot namaz – liste sesekljamo in dodamo oljčno olje ter morsko sol. Tak namaz lahko vložimo v kozarec in ga na hitro steriliziramo ter hranimo v hladilniku. Lahko ga nadgradimo z zdrobljenimi orehi ali pinjolami, naribanim parmezanom in poprom, s čimer dobimo pesto, ki se imenitno odreže tudi kot preliv za testenine. Drobno narezane liste čemaža dodamo krompirjevi juhi in dobimo čemaževo, izjemne so različne čemaževe rižote, ki jih lahko kombiniramo z gobami, grahom… Sesekljan čemaž lahko zamesimo v testo in spečemo okusne kruhke, skupaj s špinačo ali šparglji in sirom ga spečemo v piti, zavitku ali omleti… Ljubitelji pasirane špinače lahko špinačnim listom v poljubnem razmerju dodajo liste čemaža, iz vsega skupaj pa po svojem priljubljenem receptu pripravijo to krasno zeleno jed, ki se po stari navadi najbolje ujame s krompirjevim pirejem in jajcem na oko. Navsezadnje lahko čemaž s krompirjem pripravimo kot solato ali narezane liste le dodamo zeleni solati… Čemaž lahko uporabimo pravzaprav povsod, kjer bi sicer uporabili česen. Le pogumno!

TELEČJA SALTIMBOCCA S ČEMAŽEM

SESTAVINE ZA 4 OSEBE

8 x 60 g

telečjih zrezkov,

16

listov čemaža,

8

velikih rezin kraškega pršuta,

1 dl

belega vina (najbolje se obnese kakšno desertno, kot je prošek),

2 dl

čiste goveje juhe,

1 žlico

masla,

3 žlice

oljčnega olja

morska sol, sveže zmlet poper

PRIPRAVA

1Zrezke dobro operemo in osušimo s papirnatimi brisačami. Položimo jih med dve plasti plastične folije ali papirja za peko in jih dobro potolčemo – do debeline približno pol centimetra. Nato na vsak zrezek položimo po dva lista čemaža in rezino pršuta (velikost naj se približno prilega) ter oboje pritrdimo z zobotrebcem, kot bi šivali. V večji ponvi dobro segrejemo olje in polovico masla ter v vročo maščobo položimo po dva ali tri zrezke najprej z nadevano stranjo navzdol. Po vsaki strani jih pečemo le minuto! Pečene preložimo v segreto skledo in enako na hitro spečemo še preostale zrezke. V isto ponev, ki je seveda ne obrišemo, vlijemo vino, juho in sok od pečenja iz sklede z zrezki. Z leseno lopatko z dna postrgamo ostanke zapečene skorjice in vse skupaj počasi kuhamo, da se omaka nekoliko zgosti. Dodamo preostalo maslo in ponev odstavimo.

2Zrezke vrnemo v ponev z nastalo omako, jih dobro prelijemo in ponev takoj postavimo na mizo, kjer že čakajo segreti krožniki. Zraven postrežemo popražene šparglje, pečene krompirjeve krhlje ali cekine, dober domači pomfrit ali podobno hrustljavo prilogo. Namesto krompirjevih prilog lahko izberemo tudi rižoto z grahom, polento ali rezance z maslom. Zraven ponudimo dobro ohlajeno vino, najbolje enako, kot smo ga uporabili za omako.

Čas priprave in kuhanja: 20 minut

SOLATA IZ JAGOD, ŠPINAČE, OREHOV IN FETE

Potrebujemo

400 g jagod,

200 g sveže špinače ali motovilca,

130 g jedrc orehov,

1 dloljčnega olja,

1 limeto ali limono,

1 vejico peteršilja,

150 gsira feta,

morsko sol, sveže zmlet poper

Priprava

Orehova jedrca popražimo v ponvi na malo olja, da nekoliko porjavijo. Ohladimo jih in šele nato grobo nasekljamo. Jagode očistimo, operemo in narežemo. Liste špinače ali motovilec očistimo in operemo ter odcedimo. Vse skupaj stresemo v večjo solatno skledo. Feto nadrobimo in posujemo po solati. Limono ožamemo, peteršilj sesekljamo. Sok in peteršilj zmešamo z oljem, solimo in popramo. S tem prelijemo solato in vse skupaj odločno, a nežno premešamo ter postrežemo.

PUDING Z BANANO IN PIŠKOTI V KOZARCU

Potrebujemo

5 dl polnomastnega mleka,

1 zavitek praška za vaniljev puding,

3 žlice sladkorja,

500 g zrelih banan,

poljubne piškote,

1 dodatno banano za okras,

zmlet cimet

Priprava

Po navodilih na embalaži skuhamo puding. Kuhanega odstavimo z ognja in ga še vročega pokrijemo. Občasno ga premešamo, da se na vrhu ne naredi kožica, sicer ga pustimo pokritega, da se ohladi. Banane olupimo in jih z vilicami pretlačimo v gladek pire. Vmešamo ga v ohlajen puding, mešamo tako dolgo, da nastane gladka enotna zmes. Na dno kozarcev damo nekaj zdrobljenih piškotov, na vrh pa nadevamo plast pudinga. Na to plast damo nekaj rezin banane, nato pa kozarce skoraj do vrha napolnimo s pudingom. Posujemo s cimetom, na vrh damo piškot in nekaj rezin banane.