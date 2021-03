»Kočevski rog je izjemno eminenten, pa če gledamo naravno dediščino ali kulturno in politično. Že leta 1892 sta lastnik gozdov grof Auersperg in gozdar dr. Leopold Hufnagl naredila gozdarski načrt, ki se je močno razlikoval od tedaj najbolj običajnega v Evropi. To je prebiralno gospodarjenje (posek le izbranih dreves) brez golosekov, ki prispeva k obnovi gozdov. Dediščina Auerspergovih gozdarjev je vidna v ohranjenosti gozdov. Medveda so tu zaščitili že leta 1889. Tu je izjemna zgodovina Kočevarjev, njihova arhitektura in jezik ter vasi in usoda skoraj 600-letnega bivanja na tem območju. Baza 20 je bila zibelka slovenske državnosti in skoraj dve leti glavno mesto Slovenije. V 24 bolnišnicah, kolikor jih je tukaj delovalo med vojno, se je zdravilo več kot 7000 ranjencev in bolnikov. Rog zablesti s svojimi medvojnimi zgodbami in zbledi zaradi povojnih pobojev,« je pripovedoval Andrej Hudoklin iz Dolenjskih Toplic, naravovarstvenik in biolog, zaljubljenec v Kočevski rog in eden od pobudnikov Kočevskega poletja, od leta 2016 organiziranega vodenja manjših skupin skozi kočevski gozd. Zaupal nam je, da je iz občine Dolenjske Toplice prišla pobuda, da bi Kočevski rog kot celoto vpisali v evropsko kulturno dediščino.

Arhitekturna dediščina propada

Kot mlad biolog se je leta 1986 zaposlil na zavodu za naravno in kulturno dediščino Novo mesto, predhodniku zavoda za varstvo narave, ravno v času, ko so se začele tudi aktivnosti in gradnja informacijskega centra Baze 20, ki je pozneje dobil ime po pobudniku gradnje, vplivnem slovenskem in jugoslovanskem politiku Matiji Mačku. Objekt je načrtoval arhitekt Oton Jugovec. Mačkova pričakovanja se niso uresničila, čeprav je to še danes izjemen objekt, ki bi lahko služil kot informacijski center Kočevskega roga, namesto da je žalostno zapuščen in zaprt.

Ob začetku gradnje so potekali pogovori, da bi objekt prevzel Kompas. Hudoklin je pripravljal programe za različne aktivnosti (podobno, kot so jih kasneje začeli izvajati leta 2016 v sklopu Roškega poletja), na koncu pa je vse skupaj padlo v vodo in je idejni vodja gradnje Matija Maček skoraj prisilil tedanjega direktorja Krke Miloša Kovačiča, da je dom kupil za vsega 1 tolar. Bil je namreč prepričan, da bo tako ugledno podjetje poskrbelo za vzdrževanje doma in Baze 20.

»Objekt Mačkov dom, ki je v lasti družbe Terme Krka, je od leta 2005 do leta 2018 upravljala občina Dolenjske Toplice. Septembra 2018 je občina prekinila najemno pogodbo in objekt vrnila lastnici. Družba Terme Krka od takrat ponovno skrbi za njegovo osnovno vzdrževanje in varovanje, drugih načrtov z objektom pa za zdaj nimamo. V primeru, da bi se pojavil interesent, bi omenjeno nepremičnino oddali v najem,« so nam na vprašanje o usodi doma skopo odgovorili v podjetju Terme Krka.

Informacijski center Baze 20 je zadnje veliko delo arhitekta Otona Jugovca pred njegovo smrtjo leta 1987 in velja za enega lepših objektov tega tipa v srednji Evropi.