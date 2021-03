Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je namreč novembra začasno zaustavil financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA). Sindikat je zato sredi decembra naznanil kaznivo dejanje zoper direktorja Ukoma Urbanijo. Kot so navedli v sindikatu, utemeljeno domnevajo, da je zlorabil uradni položaj in prekoračil pooblastila ter da z nevestnim delom povzroča škodo opravljanju javne službe STA.

Urbanija je isti dan na seji odbora DZ za kulturo sporočil, da je Ukom vložil naznanilo kaznivega dejanja zoper direktorja STA Bojana Veselinoviča, prejšnjo direktorico Ukoma Kristino Plavšak Krajnc in nadzornike STA. Iz Ukoma so dodatno pojasnili, da so vložili ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic zoper Plavšak Krajnčevo, ter zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev zoper direktorja STA Veselinoviča ter predsednika nadzornega sveta družbe Mladena Terčelja, namestnika predsednika Aleksandra Igličarja in dva člana Jureta Brankoviča in Jerneja Šmajdka.

Tožilstvo je obe ovadbi zavrglo. Kot je navedlo v sklepu o zavrženju ovadbe, ki jo je vložil sindikat novinarjev, ni podan utemeljen sum, da je Urbanija storil naznanjeni kaznivi dejanji. »Glede na vsebini obeh kazenskih ovadb in njunih prilog je jasno, da je srž spora med STA in Ukomom rezultat različnih interpretacij pravne ureditve konkretnega področja in njunih medsebojnih razmerij, kar pomeni, da ni podan utemeljen sum, da bi ovadeni s svojim ravnanjem izvrševal očitani kaznivi dejanji,« je v sklepu zapisala tožilka Špela Brezigar. Po njenih navedbah gre v konkretnem primeru očitno za nesoglasja vpletenih, razčiščevanju katerih pa ni namenjen kazenski postopek.

V januarju je sicer Ukom poplačal zapadle obveznosti po pogodbi o opravljanju javne službe za leto 2020. Ker pa pogodba za leto 2021 ni sklenjena, je Ukom zavrnil plačilo za januar. Podlago za plačilo izvajanja javne službe STA poleg zakona o STA daje tudi sedmi protikoronski zakon, ki je bil sprejet konec lanskega leta. Ta sicer določa, da se STA ne glede na to, ali je z ustanoviteljem sklenila pogodbo, iz državnega proračuna države za 2021 za opravljanje javne službe zagotovijo sredstva v skladu s sprejetim poslovnim načrtom STA. STA čaka na plačilo že 25 dni.