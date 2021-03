»Ta napaka je zgolj in samo moja napaka. Kajti na koncu koncev jaz nosim odgovornost za vse,« je Merklova dejala pred novinarji, potem ko je potrdila, da se je z voditelji zveznih dežel danes dogovorila za preklic napovedanih strogih velikonočnih zajezitvenih ukrepov. Kot je še dodala, je celotna zadeva »povzročila dodatno negotovost«, kar globoko obžaluje in državljane prosi, da ji oprostijo.

Odstop od v noči s ponedeljka na torek doseženega dogovora je sicer utemeljila s tem, da je bilo v njem preprosto preveč neznank glede tega, kako naj bi ga dejansko uresničili, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zatrdila je, da so imeli najboljše namene, a številnih vprašanj, ki jih je dogovor odprl, v tako kratkem času ni mogoče razrešiti.

Da si je kanclerka premislila, je že pred tem poročalo več tujih medijev, sklicujoč se na neimenovane vire, ki so sodelovali na današnjem kriznem sestanku nemških zveznih oblasti z voditelji zveznih dežel.

Sestanek je bil sklican zelo na hitro po video povezavi, kanclerka pa je na njem že takoj na začetku sporočila, da se je odločila dogovor, po katerem bi v času podaljšanih velikonočnih praznikov med 1. in 5. aprilom zaprli večino trgovin ter še dodatno omejili druženja, preklicati.

Mediji ostro napadli odločitev voditeljev

Vodja CDU in ministrski predsednik zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija Armin Laschet je po sestanku potrdil, da so dogovor preklicali in se namesto tega odločili zgolj za poziv ljudem, naj za velikonočne praznike ostanejo doma. Kot je še dejal, so se voditelji strinjali, da je bil dogovor »napaka in v takšni obliki neizvedljiv«.

Dogovor je bil sicer v torek tarča ostrih kritik predvsem zato, ker naj bi bil, čeprav so bili pogovori o njem maratonsko dolgi, v svojih ključnih elementih nejasen. Še posebej iz gospodarstva je bilo slišati očitke, da jim ni jasno, kaj naj bi velikonočno zaprtje v praksi sploh pomenilo.

Mediji so obenem ostro napadli odločitev voditeljev ne le o velikonočnem zaprtju, ampak tudi o siceršnjem podaljšanju strogih zajezitvenih ukrepov v april, češ da se vlada osredotoča na popolnoma napačne zadeve, namesto da bi raje pospešila kampanjo cepljenja proti covidu-19 in izboljšala strategijo testiranja na okužbo z novim koronavirusom.