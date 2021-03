Neznanci zanetili požar ob Domu Kulture Velenje

Minulo noč so neznane osebe zanetile ogenj ob Domu Kulture Velenje. V požaru je bilo poškodovana fasada doma, kamniti tlak, stopnišče z ograjo in nadstrešek nad stranskim vhodom. Z zlonamernim dejanjem so povzročili škodo na pomembnem kulturnem spomeniku, so danes sporočili z velenjske občine.