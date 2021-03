Na deklaraciji omenjenega izdelka so naziv, sestavine in hranilne vrednosti drugega artikla, in sicer Misura polnozrnatih krekerjev. Na deklaraciji ne piše, da izdelek vsebuje jajca in oreške v sledovih, zato izdelek ni primeren za osebe, ki so alergične na jajca in oreške.

Potrošniki, ki imajo ta izdelek doma in imajo alergijo na jajca in oreške, naj živila ne zaužijejo. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili, in zahtevajo povrnitev kupnine. Za potrošnike, ki niso preobčutljivi na jajca in oreške, je živilo varno.

Za dodatne informacije se potrošniki lahko obrnejo na distributerja, podjetje Orbico, prek spletnega naslova info.si@orbico.com ali telefonske številke 01 58 86 852, vsak delovni dan med 8. in 14. uro.