Potomci hunskega božjega biča poglavarja Atile so sedaj Madžari, drugo pleme Hunom podobnega izvora Tatari pa je trenutno najbolj znano po svojem (po reviji Forbes, ki se ukvarja z najbogatejšimi zemljani) milijarderju Megdetu Rahimkulovu (naslednika ima v dveh sinovih Timurju in Ruslanu, pa še v enem), ključnem poslovnem osvajalcu, ki pokrit z Vladimirjem Putinom politično in gospodarsko neusmiljeno osvaja šibke nekdanje socialistične države, ki jih še vedno vodijo s komunistično vzgojo preparirani kadri, piše Aleksander Lucu v rubriki Šepet v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Tako si je Rahimkulov že povsem podredil Madžarsko, naslednja na udaru pa je Slovenija s svojo trenutno banavzarsko (star slovenski izraz za omejenost in ozkost) vlado. Zunanji minister dr. Anže Logar (Rusiji se je začel dobrikati ob Ruski kapelici na Vršiču) že dlje časa poln upanja milosti čaka na datum sicer že odobrenega obiska v Moskvi, kjer naj bi dobil pomembno kurirsko nalogo. Ne bo mu treba stalno potovati po navodila v moskovsko centralo, dovolj bo že javka Putinove posodobljene kominterne v Budimpešti.

Prav v Budimpešti je do leta 2008 stalno živel Megdet Rahimkulov s posebno nalogo, da pokupi na Madžarskem vse, kar Moskvo najbolj zanima – banke in naftno družbo. Tatar je tako postal največji lastnik najstarejše madžarske banke OTP, prek katere je odkupil od Francozov tudi SKB banko v Ljubljani. Ima pa odločilen delež tudi v madžarski naftni družbi Mol, prek katere namerava najprej v Sloveniji odkupiti bencinske črpalke, ki jih prodaja avstrijski ÖMV, kar je obenem še napoved naskoka na Petrol. Treba je vedeti, da za naprezanjem Rahimkulova za nakup naftnih družb stoji mogočen Gazprom. V sedanji vladi je že povsem jasno, kaj čaka Petrol, kajti njegova usoda je bila za primerne usluge ogovorjena že za časa prve Janševe vlade (2004–2008), ko je žena pokojnega Jožeta Zagožna Marija v imenu države in z voljo stranke SDS Rusom prodala (ameriški jeklarji so takrat pobesneli, kajti prek Slovenije si je Rusija odprla jeklarski vstop v EU) slovensko industrijo jekla SIJ.

V ozadju večine državnih poslovno-prodajnih dogodkov popolnoma nevezanih rok namreč deluje minister za finance Andrej Šircelj. Kot smo že zapisali, ima Šircelj trenutno na udaru SID banko, slovensko investicijsko banko, ki ima skoraj popoln pregled zadolženosti, poslovne uspešnosti in pogled v bodoče investicije vodilnih uspešnih slovenskih družb in podjetij. To so tako neprecenljivo zaupne informacije, da bi se lahko z razkritjem zrušilo celotno slovensko gospodarstvo.

