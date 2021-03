Absolutni zmagovalec letošnje raziskave zadovoljstva z delom županov v enajstih mestnih občinah v Sloveniji je slovenjgraški župan Tilen Klugler. Njegovi občani so mu namenili visoko oceno 3,96, kar ga je z lanskega sedmega mesta izstrelilo na sam vrh lestvice. Tudi sicer je Klugler najboljše ocenjen župan v zadnjih štirih letih, odkar agencija Ninamedia opravlja raziskavo zadovoljstva med župani. Dobil je namreč višjo oceno od ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je lani na vrhu lestvice kraljeval z oceno 3,73, in višjo oceno od ptujske županje Nuške Gajšek, ki je leta 2019 z oceno 3,76 ugnala prav vse svoje moške kolege na čelu mestnih občin.

Klugler navdušil z gradnjo stanovanj

Tilen Klugler pravi, da je zaradi izjemnega rezultata počaščen, ker to pomeni, da so občanke in občani opazili napore in trud, ki jih s svojimi sodelavci in mestnimi svetniki namenja razvoju in napredku slovenjgraške občine. Po raziskavi sodeč je svoje občane navdušil predvsem z gradnjo stanovanj in obnovo mesta, saj slovenjgraška občina pospešeno izvaja številne projekte. Po drugi strani pa mu najbolj zamerijo hvaljenje in arogantnost ter vplivanje drugih oseb. »Očitkov, da si bom pustil vplivati s strani drugih, sem bil deležen že v času kampanje. Seveda to ne drži. Res pa je, da sem vedno odprt za pobude, predloge in potrebe lokalnega gospodarstva, gre torej za konstanten dialog, ki ga morda prej ni bilo toliko, zaradi česar sedaj takšen način pri nekaterih vzbuja pozornost. Prisluhniti je vendarle treba vsem,« na očitke odgovarja Klugler.

Glede hvaljenja pojasnjuje, da morda nekateri tako razumejo dejstvo, da so namenoma povečali intenziteto obveščanja javnosti o posameznih uspehih občine. Vesel je namreč, če se v javnih občilih lahko s čim pohvalijo, raje kot da se sramujejo neuspehov. »Vsi v Slovenj Gradcu naše mesto izredno spoštujemo. Gre za mesto, kjer si tradicija podaja roko s sodobnostjo, kjer se kljub zemljepisni majhnosti in omejenemu proračunu lotevamo velikih in pomembnih projektov ter podvigov in kjer si vedno zadamo cilje, ki jih znamo tudi uresničiti. Občani so to opazili in temu pripisujem njihovo naklonjenost v anketi. Za to sem jim hvaležen, čeprav so bili v odgovorih tudi kritični – in prav je tako. Nihče si namreč ne želi zgolj pohval, saj je na lovorikah lahko zaspati, težje pa se je potem zbuditi, ko jih ni več,« še pravi župan Klugler, ki bi ga kljub nekaterim kritikam ponovno volilo kar 71 odstotkov vprašanih.