Pri Miamiju je bil s 25 točkami najbolj učinkovit Kendrick Nunn, Jimmy Butler pa je 14 točkam dodal 11 skokov. Za Phoenix je 23 točk dosegel Devin Booker, Deandre Ayton pa je 17 točkam dodal 16 skokov.

Phoenix je dvoboj z Miamijem trdno nadzoroval. Že v prvem delu je ekipa iz Arizone povedla z 18:10, imela ob polčasu 15 točk naskoka, v tretji četrtini pa povedla s + 22 (69:47). Vse do končnice je bilo vodstvo Phoenixa trdno in šele po vodstvu s 106:86 se je Miami razigral in ublažil poraz.

Na lestvici Miami ostaja na šestem mestu na vzhodu, ki še neposredno vodi v končnico.

V vrstah Denverja je vnovič blestel Srb Nikola Jokić. Z 28 koši 15 skoki in 10 podajami je ob kar 64-odstotnem metu vpisal nov trojni dvojček, 12. v sezoni in 53. v karieri. Za gostitelje je 31 točk dosegel Evan Fournier.

Gostitelji so povedli le s 4:0, nato pa je bila tekma v znamenju Denverja, ki si je že v prvi četrtini priigral 15 točk prednosti (15:30). Ko je ob polčasu prednost narasla na 61:39 je bil zmagovalec znan. Orlando se je nato sicer približal na 59:67, kar je goste iz Kolorada vzpodbudilo, da so vnovič zaigrali bolj zbrano.

V zadnjem delu je Fournier Orlando pripeljal celo do zaostanka 84:89, za preobrat pa je ekipi iz mesta Disneylanda zmanjkalo moči in znanja. Denver je na zahodu na petem mestu.

Še vedno pa se vrstijo porazi Los Angeles Lakers brez 36-letnega superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki si je poškodoval gleženj. Za branilce naslova so bili premočni New Orleans Pelicans s 128:11. Novo zmago pa je dosegla Philadelphia, vodilna ekipa vzhoda. S 108:98 so se košarkarji Philadelphie veselili pri Golden State Warriors.

Luko Dončića in Dallas v noči na četrtek čaka gostovanje v Minneapolisu.