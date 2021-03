Evropski načrt okrevanja Next Generation EU (NGEU) s svojimi 750 milijardami je namenjen prav vnovičnemu zagonu naložb. A pri tem ostaja nekaj strahov. Čeprav gre za ogromno denarja, je treba vedeti, da je samo na evrskem območju leta 2020 »umanjkalo« za 200 milijard naložb, in zelo verjetno je, da bo leto 2021 podobno. V teh letih torej že za polovico NGEU, kar postavlja izjemno velikost evropskega načrta vendarle v nekoliko drugačno luč. Bojazen ostaja, da velike evropske javne naložbe ne bodo dopolnjevale normalne investicijske aktivnosti gospodarstva, ampak jo zgolj nadomestile, bolj ali manj uspešno. In tudi če načrt uspe v svojih namerah in dejansko pomeni nove neto javne naložbe, to v najboljšem primeru pomeni vrnitev v obdobje normalnega javnega investiranja pred letom 2008, ko so javne naložbe izginile. Največ, kar lahko upamo, je torej, da bo nova normalnost vrnitev k stari stari normalnosti. Finance