Leteči prašiči

Približno petina svinjine, ki jo zaužijemo Slovenci, izvira iz neevidentiranega zakola prašičev. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar govori o letečih prašičih, saj nihče ne ve, kje so končali. Na ta problem je že pred tremi leti v pogovoru za Dnevnik opozoril tudi direktor Celjskih mesnin Izidor Krivec. »V Slovenji imamo 34 klavnic, od tega 28 majhnih, ki nimajo praktično nobenega zaposlenega, zakoljejo pa že trideset odstotkov živine. So tudi izvor sivega trga, ki na področju rdečega mesa sega tja do tridesetih odstotkov. Meso živali, ki so jih zaklali v majhnih klavnicah, namreč ne konča na trgovskih policah. Razsekajo ga doma in prodajajo po vsej vasi. Nekaj ga gre tudi v gostilne in zasebne mesarije. To je izvor sivega trga in trideset odstotkov mesa, ki nima okusa po davku, je za državo in za panogo pogubno tako z ekonomskega vidika kot tudi z vidika varnosti potrošnika,« je dejal Krivec.