Martini krpani

Martin Krpan je slovenski junak. Močan kmečki fant. Zatiran in od oblasti preziran. Na njegovo silno moč so se Dunajčani spomnili, ko jim je šlo pošteno za nohte, ko je Brdavs kot za šalo opravil z njihovimi najboljšimi vojaki. Če kdo, so razmišljali, bi jih lahko Martin Krpan rešil. Prav so imeli. S pametjo in močjo je premagal Brdavsa. Martin Krpan pooseblja slovenskega duha. Martin Krpan je naš junak. Martin Krpan je… švercer. Kako naj si sicer razložimo dejstvo, da si je kot plačilo za pomoč izboril dovoljenje, da lahko še naprej šverca angleško sol? S potrdilom.