Biden je kongres pozval, naj ukrepa in prepove polavtomatske puške oziroma, kot jim pravijo v ZDA, napadalne puške vojaškega sloga. Namignil je, da bo morda tudi sam ukrepal z izvršnim ukazom. »Kot predsednik bom uporabil vse vire, ki so mi na voljo za zavarovanje ljudi,« je dejal Biden.

V izjavi je omenil tudi ubitega policista, ki ga je opredelil kot heroja, ki ni okleval v svoji dolžnosti in se je žrtvoval, da reši življenja. »To je definicija ameriškega heroja,« je dejal Biden.

Predstavniški dom je že sprejel dva predloga zakonov za zmanjšanje nasilja z orožjem, vendar pa sta obtičala v senatu, kjer so republikanci proti vsakemu posegu v pravico do orožja. Izgovarjajo se, da strožji ukrepi nasilja ne bodo zmanjšali, zatorej so nepotrebni in posegajo v ustavno pravico do orožja.

»Vsakič, ko pride do streljanja, igramo to smešno igro, kjer se predlaga kup zakonov, ki ne bodo ustavili umorov. Demokrati vedno znova skušajo odvzeti orožje državljanom, ki spoštujejo zakone, ker je to njihov politični cilj,« je logiko republikancev pojasnil senator iz Teksasa Ted Cruz.