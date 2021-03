Dama s pahljačo spet na Dunaju

Po več kot sto letih se je na Dunaj vrnila ena zadnjih slik Gustava Klimta Dama s pahljačo. Slika je zavita v tančico skrivnosti. Raziskovalci Klimtovega dela so vedeli, da obstaja, saj je bila slika skupaj z nedokončanim delom Nevesta na fotografiji, posneti v slikarjevem ateljeju nekaj dni po njegovi smrti leta 1918. Dve leti kasneje jo je za dunajsko razstavo posodil industrialec Erwin Böhler. Kasneje je bila slika skupaj z Böhlerjevo družino v Švici. V petdesetih letih se je vrnila v Avstrijo z zbirateljem Rudolfom Leopoldom, nakar se je za njo izgubila vsakršna sled. V devetdesetih letih 20. stoletja se je nenadoma pojavila na dražbi v ZDA, kjer jo je kupil zasebni zbiratelj. Avstrija je tedaj sprožila postopek zaradi suma nezakonitega izvoza slike. Preiskava ni obrodila sadov in slika je ostala v zasebni zbirki kupca. Trenutni lastnik ni vedel za morebiten nezakonit izvoz slike in da bi bila slika lahko ponovno na ogled na Dunaju, mu je Avstrija za čas tokratne razstave zagotovila imuniteto.