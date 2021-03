Eden tog in strog, drugi se je zvijal in krivil

Nemalo glasbenikov ne spoštuje didžejev, češ da živijo od tuje glasbe in jim ni treba prenašati glasbil, ampak zgolj z USB-ključkom pridejo na prizorišče ter poberejo nekaj tisočakov. A nekaj podobnega so pred tem počeli že dirigenti, za najslavnejša in najuspešnejša vseh časov med njimi pa veljata Herbert von Karajan in Leonard Bernstein.