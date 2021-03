Si predstavljajte učno uro pri pouku španščine, kjer dijaki sinhronizirajo in ozvočijo prizore iz britanskega filma Brazil Terryja Gilliama? Uro filozofije, pri kateri si profesor pomaga s Kubrickovo Odisejo? 410 dijakov petih srednjih šol od Pirana in Ljubljane do Novega mesta, Maribora in Murske Sobote je bilo v zadnjih mesecih pri pouku zgodovine, umetnostne zgodovine, filozofije, sociologije ali španščine deležnih tudi filmske vzgoje.

»Mladim lahko film približa svetove, ki jim niso ne geografsko, ne kulturno in ne časovno blizu, tako da so lahko potem bistveno bolj empatični do preteklosti in do tega, kar nas čaka v prihodnosti. Filmska vzgoja je lahko portal, ki povezuje tradicionalne načine, kot so arhivski dokumenti in pričevanja, s sodobnejšimi pedagoškimi pristopi,« pojasnjuje Rok Govednik iz Zavoda za uveljavljanje vizualne kulture Vizo.

Spodbuditi tudi učitelje

Projekt Poučevanje s filmom v srednjih šolah je Govednik najprej predstavil profesorjem, in če so se ti odločili za nekaj nekoliko alternativnih učnih ur, so njihovi učenci najprej prisluhnili uvodnemu predavanju o zgodovini filma in filmskih izraznih sredstvih. V sodelovanju z RTV Slovenija so jim pri zavodu Vizo nato pripravili seznam desetih kakovostnih filmov, tako da so si lahko dijaki od januarja do marca na javni televiziji ogledali dela, kot so Vsi drugi se imenujejo Ali Fassbinderja, Viridiana Buñuela in Obtožujem! Polanskega, o dveh izbranih filmih pa so debatirali pri pouku.

»Pri pogovoru vedno izhajam iz vtisov učencev, pri tem pa jih poskušam opozoriti na teme, ki so jih morda spregledali,« pravi Govednik. Njegovo izhodišče je vedno kulturološko, tako da se ne obremenjuje posebej s tem, pri katerem predmetu gostuje. »Mladi najlažje izhajajo iz vsebine, a jaz jih poskušam spomniti še, na kakšen način je posredovana, denimo na montažo ali zasuk kamere in kadra,« dodaja. »Film je popularen medij in mladi ga konzumirajo kot čips, zato se je ob tem treba malo ustaviti, razmisliti in pogovoriti,« je prepričan, »včasih pa je treba k novim načinom spodbuditi tudi profesorje, ki bi se najraje zatekli le k dokumentarcem.«