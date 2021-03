Ši iz retrned

Že sam po sebi bizaren spletni kongres stranke Aleksandre Pivec, ki ga je naš poročevalec slikovito opisal kot mešanico pogovorne oddaje, žrebanja loterije in Evrovizije, je postregel s humornim presežkom brez primere v moderni slovenski zgodovini. Iz gorenjske »sobe« se je namreč oglasil Sašo Govekar (ni tisti znani Kranjčan, ki poveljuje lokalni civilni zaščiti, gre zgolj in samo za soimenjaka). Najprej se je lomil s slovenskim jezikom, požiral besede in momljal stavke, javljanje pa je začinil po montipajtonsko z napovedjo »in zdaj še nekaj mednarodnega«. Lahko bi bilo tudi »in zdaj še nekaj popolnoma drugačnega«.