Mislim svoje mesto: Stanovanja za vse!

Nedavno je Dnevnik poročal o nepremičninskem investitorju M. Rezidenca, ki od kupcev bodočih novih stanovanj vnaprej zahteva njihovo privolitev, da se bodo ta stanovanja lahko tudi kratkoročno oddajala. Neki kupec je izrazil dvom tako glede te privolitve kot glede nezavarovanosti are in nemožnosti odstopa pogodbe drugemu kupcu, če bi se mu do gradnje kaj pripetilo, a je investitor pojasnil, da je pogodba tipska in od nje ne odstopa, kupca označil kot »problematičnega« ter odstopil od pogajanj za sklenitev pogodbe.