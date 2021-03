Prostorsko stisko Gimnazije Šentvid in Osnovne šole (OŠ) Šentvid, ki si trenutno delita stavbo ob Prušnikovi ulici, bosta ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter ljubljanska mestna občina reševala z novogradnjo. Kot je razvidno iz arhitekturnega natečaja, bo tamkajšnja gimnazija dobila novo šolsko stavbo, ki jo bo financiralo ministrstvo, infrastrukturo osnovne šole pa namerava občina dopolniti z novo telovadnico.

V vodstvu Gimnazije Šentvid in OŠ Šentvid so ob tem poudarili, da so prostori že pred časom postali pretesni za obe šoli, ki v prostorih sobivata od leta 1958. V preteklosti so prostorsko stisko reševali predvsem s prizidki, nadzidki in medzidki, »ki so sicer kvalitetno reševali takratno prostorsko stisko, a hkrati povzročili prostorsko prepletenost obeh šol, ki predstavlja vsakodnevni organizacijski problem.« V OŠ Šentvid so še zapisali, da je obstoječa šolska telovadnica premajhna, prav tako je zunanje igrišče namenjeno večinoma športu, otroškemu igrišču pa le manjši del. »Tu se zaradi sočasnih dejavnosti na prostem tako dijakov kot učencev prve triade večkrat srečujemo s problemom zagotavljanja osnovne varnosti,« so opozorili v OŠ Šentvid, kjer so se z uvedbo devetletke zaradi prostorske prepletenosti težave še zaostrile.

Amfiteater, planetarij in observatorij Zdaj bosta občina in šolsko ministrstvo več kot desetletje staro željo po izboljšanju razmer očitno vendarle uresničila. V sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije sta namreč objavila natečaj, s katerim iščejo najprimernejšo rešitev za novo stavbo šentviške gimnazije ter novo telovadnico za potrebe osnovne šole. Z novogradnjami bi dopolnili obstoječo gimnazijsko športno dvorano in stavbno lamelo osnovne šole, uredili pa bi tudi pripadajoče športne in druge zunanje površine. Gimnazijci bodo tako dobili novo šolsko stavbo, ki bo obsegala nekaj manj kot 5000 kvadratnih metrov. Zgradili bi jo na območju, kjer bodo porušili nekatere prizidke, zgrajene med letoma 1965 in 1992. Kljub predvidenemu rušenju posameznih objektov pa bo sestavni del šolskega kompleksa ostala obstoječa športna dvorana Gimnazije Šentvid, v katero posegi niso predvideni in ki je nekoliko odmaknjena od šole. Dvorano, ki je novejša, saj so se je gimnazijci razveselili leta 2003, bi z novo šolsko stavbo lahko povezali s pokritim hodnikom. Z novo gimnazijo bo pouk lahko potekal enoizmensko, pretežno v dopoldanskem času, posebnost objekta pa bosta tudi multimedijska učilnica s planetarijem ter observatorij na strehi, ki ju bodo uporabljali predvsem člani astronomskega krožka. Prav tako je predvidena amfiteatralna predavalnica za 70 dijakov, namenjena pouku angleščine, šola bo imela svojo knjižnico, v bližini učilnic za biologijo bodo uredili vivarij, načrtovana pa je tudi mladinska soba s šolskim radiem.