Debirokratizacija nezaupnic

Predlagam, da vsevedni gospod Simič v svojo pronicljivo znanstveno študijo o debirokratizaciji dežele zasanja še poenostavitev parlamentarnega postopka za izrekanje nezaupnice članicam ali članom vlade. Ministrica ali minister naj najprej odžebra svoje, koalicijski poslanci naj takoj za tem glasujejo in jo mahnejo po svoje. Zaradi prihranka električne energije naj se nato TV-kamere jadrno izklopijo, predlagatelji nezaupnice pa naj se v nedogled zabavajo po svoje. Dosegli tako in tako ne bodo ničesar, prisleparjena koalicija je demokracijo pač stisnila za vrat. Nekoč smo temu rekli: psi lajajo, karavana gre dalje, danes pa naj bi bil to najboljši od slabih družbenih sistemov. Po anketnih presojah državo upravlja manjšina, večina volilcev pa nas nemočno laja v luno. Oprostite, ne večina, večina se tako in tako na vse požvižga. Kako je že rekel Oton Župančič? Še bo kdaj pomlad…