Pomembno je, da vadbo začnemo postopoma, opozarja trenerka skupinskih vadb Sara Tatalovič. Prepričana je, da je samo treba začeti – nato gre vse lažje. V svoje treninge vključuje različne vaje za moč, gibljivost, okretnost, vzdržljivost, eksplozivnost, hitrost in stabilizacijo, pri tem pa opozarja, da se moramo po aktivnosti počutiti dobro in ne izčrpano.

»Izberite si uro, ki vam najbolj ustreza. Nekateri raje telovadijo ob večernih urah, drugi zjutraj, za to ni pravila. Postavite si cilj, kolikokrat tedensko boste vadili, in si to tudi zapišite. Za začetek bo dovolj dva- do trikrat na teden. Poskušajte vztrajati vsaj mesec dni in kmalu boste videli pozitivne učinke na svoje fizično in psihično stanje, ki ga dosežete z redno telesno vadbo,« pojasni sogovornica, LesMills inštruktorica in AFP osebna trenerka, ki se s športom ukvarja že vse življenje. Vodi tako individualne treninge kot skupinske vadbe v lastnem rekreacijskem centru Infinity Gym. Pravi, da nam redna telesna aktivnost poleg dobrega fizičnega videza prinaša tudi veliko pozitivnih učinkov in poviša kakovost življenja, zato želi k temu spodbuditi čim več ljudi.

Samo gibanje ni dovolj

K lahkotnejšemu vsakdanu v veliki meri pripomoreta tudi uravnotežena prehrana in dovolj spanca, ki imata velik vpliv na naše počutje in imunski sistem. »Priporočljivo je, da v svojo prehrano vključite čim več živil, ki so polna hranil in po katerih boste dlje časa ostali siti. Uživajte manjše obroke in lahkotnejšo hrano, da vas prevelika količina dodatno ne utrudi. Svoje obroke obogatite z več svežega sadja in zelenjave, s katerima poskrbite za vnos vitaminov. Zelo pomembna oziroma nujna je tudi hidracija. Zadostna količina vode bo telesu pomagala, da se znebi nakopičenih toksinov, uredila prebavo in zmanjšala občutek utrujenosti,« svetuje Tatalovičeva in priporoča vsaj 7 do 8 ur spanca.

»Z uravnoteženim ritmom boste poskrbeli, da bo vaše telo spočito in bolj pripravljeno na vsakodnevne izzive. Vsakodnevna fizična aktivnost, po možnosti na prostem, pa ne krepi le krvnega obtoka in mišic, temveč tudi možgane. Poveča se namreč prekrvavitev možganov in živčne celice se aktivirajo. Izboljša se presnova in okrepi se delovanje srca. Vztrajnostni športi, kot so plavanje, tek, kolesarjenje, pomagajo tudi zniževati raven holesterola. S športom in gibanjem postanemo bolj zadovoljni – krepimo dobro počutje. Spodbudimo proizvodnjo hormonov sreče, raven stresnih hormonov pa se hitreje zmanjša,« razloži sogovornica.