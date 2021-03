pišem vam kot inkluzivni pedagog in učitelj s tridesetletno prakso na področju pedagoškega dela. Nedavno sem slišal vašo izjavo, ki ste jo podali v parlamentu glede izobraževanja v času epidemije. Rekli ste, da je čas epidemije vendarle prinesel na področju šolstva nekaj dobrega. In sicer, da nekateri učitelji, ki pred epidemijo niso znali prižgati računalnika, zdaj delajo na daljavo brez težav.

Ta izjava je tako za učitelje kakor tudi zame skrajno žaljiva in neprimerna. Sprašujem se, od kod vam takšno razmišljanje, če se vendarle učitelji ter vsi pedagoški delavci že tri desetletja srečujemo z informacijsko komunikacijsko tehnologijo na vsakem koraku vzgojno-izobraževalnega dela od prvega razreda osnovnih šol, prek srednjih šol do fakultet. Tudi pedagoških. Učitelji in ves pedagoški kader se stalno izobražujemo na področju računalništva. Glede na vašo izjavo se mi dozdeva, kot da nikoli po vašem študiju ne bi vstopili niti v osnovno niti v srednjo šolo in tudi na fakulteto ne. Kot da ne bi poznali učnih načrtov.

Mnogo učiteljev in tudi mene med njimi je prizadelo vaše nestrinjanje z dijaki, ki so morali s protestom pokazati, da si ne želijo učenja na daljavo, temveč v učilnicah. Izjavili ste, da morajo za to dejanje prevzeti odgovornost. Spoštovana ministrica, oni so odgovorni ljudje, saj so upoštevali vse ukrepe v zvezi s pandemijo (vi jih na neki podelitvi nagrad niste upoštevali), pa so bili kljub temu kaznovani. Če so želeli sporočiti, da jim vzgojno-izobraževalno delo na daljavo ne ustreza več, potem za to niso krivi nekateri učitelji, ki po vašem mnenju pred epidemijo niso znali prižgati računalnika, temveč je krivo ministrstvo za šolstvo, ki med prvim in drugim valom epidemije v zvezi z izobraževanjem ni naredilo kaj dosti. Ministrica za šolstvo bi morala znanja željne dijake vzeti v bran, ne pa delati proti njim. Konec koncev, gospa ministrica, v parlamentu naj bi bili vi naša zaveznica, ne pa nasprotnica.

Če se ozrem še v oktobrske podaljšane počitnice, ki so bile jasen rezultat nepripravljenosti ministrstva za šolstvo na drugi val epidemije, je to potrdila vaša izjava na eni izmed tiskovnih konferenc, kjer ste rekli, da bo vseeno nekaj dobrega, in sicer si bodo v podaljšanem enem tednu učenci na soncu in svežem zraku nabirali vitamin D.

Spoštovana gospa ministrica, od vas smo učitelji v teh težkih in resnih časih pričakovali strokovnost, jasne smernice za delo, spodbude in sočutje do mladih učečih se ljudi. Pokazali ste zelo malo od tega. Na takem položaju in z akademsko izobrazbo bi morali biti zgled tako učiteljem kot vsem mladim, željnim znanja. A glede na zgoraj napisano in glede na vašo skrajno žaljivo izjavo pričakujem kot tudi ostali šolniki vaše javno opravičilo. Vsaj tako naj bi funkcionirali ljudje z akademsko izobrazbo ter na vodilnih položajih.

Jurij Marussig, mag. prof. inkluzivne pedagogike