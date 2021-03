Premier, predsednik stranke, oboje – in zakaj ne

Dober premier in dober predsednik stranke ne more biti ista oseba. Dober premier misli na dobro države, zato bo izbral na odgovorna mesta strokovnjake, osebe z izkušnjami, ki so uspešne pri svojem delu, ki jim je z lastnim delom, sposobnostjo in vztrajnostjo uspelo nekaj narediti, ne da bi jim pri tem pomagala katera koli politična stranka. Dober premier ne bo vseskozi nastopal v medijih in se hvalil, kako dobro dela vlada, in s tem hvalil stranko, iz katere prihaja. Dober premier pusti funkcionarjem, ki jih je izbral za določene naloge, da te naloge izpeljejo do konca (in odgovarjajo za njihovo izvedbo), jim zaupa, saj jih je izbral zato, ker neko področje najbolje obvladajo (bolje kot on). Dober premier zna biti neodvisen od strank, saj njegova moč izhaja iz tega, da da možnost sposobnim (nesposobni politiki pa vedo, da bodo ob sposobnih drugi hitro videli njihovo nesposobnost).