V teh zahtevnih časih, ko se mnogo ljudi srečuje s stresnimi situacijami in psihičnimi težavami, lahko šport in rekreacija pomenita pomemben izhod v sili. A osnove vadbe – raztezne in krepilne vadbe – so pomembne tudi v »normalnih« časih.

Brez pretiravanja

Njihova vloga je zelo preprosta: delujejo na človekovo dobro počutje. »Z leti se gibljivost našega telesa zmanjšuje, prav tako prihaja do upada mišične mase. Oboje lahko povzroča slabšo telesno držo, manj energije in celo vpliva na večjo možnost nastanka akutnih poškodb in kroničnih obrab. S pravilno usmerjenimi vajami jih bomo lahko zelo učinkovito zdravili oziroma preprečevali njihov nastanek,« pravi kondicijski trener Jan Kovačič. Ustanovitelj reset programa pri Reset Studiu opozarja, da je vrnitev v vadbene procese po daljšem premoru zaradi zaprtja fitnesov in drugih športnih dejavnosti izrednega pomena, a mora biti to vključevanje postopno in smiselno zastavljeno. »V nasprotnem primeru bomo lahko izzvali neželene učinke vadbe, kot so bolečine in poškodbe.«

Pri tem je seveda treba upoštevati svoje želje in cilje ter telesne značilnosti. »Na podlagi posameznikovih ciljev – pridobitev mišične mase, izguba maščobne mase, rehabilitacija po poškodbi, preventivna vadba – se oblikuje vadbeni program, ki vključuje različna vadbena sredstva in metode za dosego zastavljenega. Pri izvedbi vaj naj bo vodilo kvaliteta in ne kvantiteta. Vsak posameznik je individuum zase, zato ga je treba obravnavati celostno,« še dodaja naš sogovornik. Pomembno je tudi, da z vajami ne pretiravamo. »Količina in intenzivnost vadbe sta seveda odvisni od posameznika in njegovega cilja. Zato sta na začetku zelo pomembna pravilen izbor vadbenih vsebin in njihova količina. Bolje je, da vsak dan namenimo približno od 20 do 30 minut za gibanje in rekreacijo, kot pa da z vadbo pretiravamo ob koncih tedna,« trdi 34-letni Ljubljančan.