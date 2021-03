Spomladanski dnevi so kot naročeni za aktivnosti v naravi. Vrhovi v sredogorju, kjer ni več snežnih zaplat, so v teh dneh polni ljubiteljev pohodništva, med najbolj obleganimi v Polhograjskem hribovju so Sveti Jakob, Grmada in Osovnik. Vsi trije navdušijo s svojo dostopnostjo, čudovito panoramo in lepimi razgledi, medtem ko ljubitelji spomladanskih zdravilnih zeli prisegajo na Osovnik. Nabiralci čemaža se na vrh 858 visoke vzpetine najraje podajo iz izhodišča v dolini Ločnice. Po treh kilometrih vožnje je treba biti ob parkirišču pozoren na smerokaz za Osovnik in dom na Govejku, ki nas usmeri desno na makadamsko cesto. Po dveh kilometrih hoje tam, kjer v desnem ovinku pot prečka potok, zavijemo levo na gozdno pešpot. Ta nas vodi ob idiličnem potočku in bujnih rastiščih divjega česna oziroma čemaža. Ne le kot okusna začimba, čemaž slovi tudi po svojih razstrupljevalnih učinkih in je dragoceno darilo pomladi. Najbolje ga je nabrati nazaj grede, po sestopu z vrha hriba, na katerem stoji cerkev sv. Mohorja in Fortunata. V neposredni bližini so vpisna skrinjica in žig ter klopce za počitek. Poleti jih varuje senca stoletnih dreves, medtem ko so v času zime in obilja snega priljubljena postojanka navdušencev nad sankanjem.

Iz Ločnice po zdravilne rastline, iz Sore v družbi najmlajših pohodnikov

Pod vrhom Osovnika od petka do nedelje in med prazniki v goste vabi brunarica Osovnik, kjer se je mogoče okrepčati. Tik pod njo nabiralci zdravilnih rastlin daleč stran od mestnih izpuhov radi nabirajo tudi zeli za mešanice čajev: pljučnik, trobentice, marjetice, koprive… Pohodniki z več kondicije lahko pot podaljšate še z obiskom bližnjega Govejka ali pa uberete še zahtevnejšo krožno pot naprej do Tošča – najvišjega vrha Polhograjskega hribovja. Od tod se spustite do kmetije odprtih vrat Gonte, jo mahnete na Grmado, mimo Robeža na Katarino in Sveti Jakob, od koder vas nazaj do izhodišča v dolini Ločnice ločijo le še polurni sestop s hriba in dva kilometra ravninske hoje ob cesti. Več o opisanih poteh, ki so markirane s Knafelčevo markacijo, boste našli tudi v planinskem vodniku Polhograjsko hribovje, pod katerega se je podpisal Božidar Lavrič.

Za družine z majhnimi otroki in tudi z otroškim vozičkom je za vzpon na Osovnik zagotovo najprimernejše izhodišče vas Sora, kjer je na parkirišču pod cerkvijo sv. Štefana ali nižje ob župnišču prav tako mogoče parkirati avtomobil. Do vrha hriba boste od tam potrebovali dobro uro in pol zmerne hoje. Uporabite lahko asfaltirano pot, po kateri se lahko sicer pripeljete vse do sedla – kmetije Rožnik, medtem ko je gozdna pot, ki se strmo vzpenja, precej bolj razgibana in ponuja mnogo več spomladanskega doživljanja narave.