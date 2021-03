Odpuščenim delavcem Adienta zaposlitev ponuja tudi Skaza

Na novico, da bo družba Adient, eden izmed največjih zaposlovalcev v koroški regiji in širše, zaprla proizvodnjo v Slovenj Gradcu, so se v velenjskem podjetju Skaza odzvali s ponudbo zaposlitve odpuščenim delavcem. Pri tem nagovarjajo različne profile, poseben poudarek pa namenjajo proizvodnim delavcem, so sporočili.