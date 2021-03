»Cepljenje konec junija ali v začetku julija pomeni norčevanje iz slovenskega športa, saj bi bil v tem primeru njihov nastop najmanj ogrožen, če ne celo onemogočen. To lahko vlada reši z enim samim sklepom. Večina evropskih držav je to vprašanje že uredila, Hrvaška je denimo že pred novim letom,« je izpostavil predsednik OKS Bogdan Gabrovec.

Edvard Kolar je pri tem spomnil, da lahko pride tudi do šest tednov razmaka med dvema cepljenjema, lahko povzroči tudi stranske učinke, »kar je v luči slovenskega nastopa na največjem športnem tekmovanju leta lahko zelo problematično, če cepljenje ne bo na voljo čim prej«.

Generalni sekretar OKS Blaž Perko je dejal, da so slovenski olimpijci za letošnje OI osmi po vrsti od devetih kategorij prednostne liste cepljenja. Že januarja so na pristojne organe naslovili pobudo, da bi olimpijce cepili takoj za najranljivejšimi skupinami ter nujnimi službami, denimo v tretji skupini, kjer so tudi diplomati. »Že nekaj časa je sicer na voljo kitajsko cepivo, včeraj smo dobili ponudbo ruskega, vendar ti nista odobreni v Evropski uniji in se ju pri nas ne da uporabiti,« je še dodal Perko.