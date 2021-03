Pirih se je rodil 9. maja 1936 v Lokovcu. Po osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval klasično gimnazijo v pazinskem semenišču, kjer je leta 1956 maturiral. V Ljubljani je v letih 1956-1963 študiral na teološki fakulteti in vmes opravil dvoletni vojaški rok. Nadškof Jože Pogačnik ga je 29. junija 1963 posvetil v duhovnika. Po posvečenju je bil eno leto kaplan v Solkanu, nato pa deset let tajnik škofa Janeza Jenka. Leta 1974 je odšel na podiplomski študij v duhovnosti v rimski Teresianum, kjer je dosegel magisterij z nalogo na temo Duhovnikovi sodelavci v Cerkvi na Slovenskem.

Od leta 1976 do leta 1984 je bil spiritual oz. duhovni voditelj v bogoslovnem semenišču v Ljubljani, leta 1984 pa je nastopil službo generalnega vikarja v Kopru.

25. marca 1985 je bil imenovan za koprskega škofa pomočnika. 16. aprila 1987 je postal škof ordinarij koprske škofije in opravljal to službo petnajst let - do upokojitve 23. junija 2012. Po upokojitvi se je naselil v dijaškem domu Škofijske gimnazije v Vipavi, kjer je danes umrl.

Pirih je napisal več člankov s področja duhovne teologije ter izdal nekaj knjig z duhovno vsebino. Med temi so: Z veseljem služiti Bogu (1983), Spreobrnite se in verujte evangeliju (1997) in Pisma duhovnikom za veliki četrtek (2006). Poleg člankov je objavljenih veliko pogovorov s škofom Pirihom v časopisih ter na radiu in televiziji.

Pokojni škof je vodil veliko duhovnih vaj zlasti za duhovnike pa tudi druge skupine ljudi, predvsem pa se je posvečal osebnim stikom z ljudmi, bodisi z vernimi, pa tudi z ljudmi drugih prepričanj, so zapisali na koprski škofiji.