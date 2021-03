Nacional se sklicuje na neimenovani vir iz krogov bivše hrvaške predsednice, ko trdi, da je prav nekdanji izvršni predsednik nogometnega moštva Dinamo Zdravko Mamić Grabar-Kitarovićevo prepričal v predsedniško kandidaturo leta 2014. Oklevala je, ker bi imela kot predsednica države občutno nižjo plačo, kot jo je imela kot takratna pomočnica generalnega sekretarja za javno diplomacijo v zvezi Nato, navaja tednik.

Piše, da je Mamić med predsedniškim mandatom Grabar-Kitarovićevi kril razliko med plačo, ki jo je imela prej kot visoka uradnica zveze Nato, in kasnejšo plačo predsednice države. »Mamić jo je začel prepričevati na večerji v Bruslju, izplačila denarja so šla preko Madžarske. Poleg nadomestila za plačo ji je dal tudi 500.000 evrov za kampanjo,« še navaja Nacional na svoji spletni strani in dodaja, da gre za »šokantna« razkritja o podkupovanju bivše predsednice s strani Mamića.

Grabar-Kitarovićeva je po objavi na svojem profilu na twitterju »najmočneje in v celoti« zavrnila navedbe tednika. Zanika, da bi Mamić na kakršenkoli način plačal nadomestilo za njeno plačo ali zasebne stroške med predsedniško kampanjo.

»Gre za v celoti netočne navedbe in laži. Vsi stroški kampanje so bili financirani izključno in edino preko HDZ, katere kandidatka sem bila na predsedniških volitvah. Sprašujem se, komu te neutemeljene obtožbe in lažne navedbe koristijo,« je zapisala Grabar-Kitarovićeva, ki je sicer nedavno sprejela ponudbo, da postane svetovalka na zasebni zagrebški visoki šoli ekonomije in menedžmenta. Po porazu na lanskih predsedniških volitvah je postala tudi članica mednarodnega olimpijskega odbora.