S sekiro ga je po glavi

Kriminalisti so dognali, da je 55-letnika v Spodnji Idriji 48-letni osumljenec umoril na zahrbten način in sicer s topim delom sekire. Policisti so bili o truplu v stanovanju, kot smo že poročali, obveščeni v ponedeljek 15. marca ob pol dveh popoldne. Na kraj dogodka so se odpravili idrijski policisti, ki pa so kmalu posumili, da je šlo za nasilno smrt, zato so se vključili kriminalisti in forenziki. Sume je potrdila tudi sodna obdukcija.