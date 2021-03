Ob tem so opozorili, da pri vožnji 110 kilometrov na uro vozilo v sekundi prevozi 30 metrov, pri hitrosti 218 kilometrov na uro pa še enkrat več. Pri taki hitrosti voznik težko zaznava okolico in pogosto vozi na zmanjšani varnostni razdalji, oboje pa močno zvišuje tveganje za nesreče in ogrožanja. »Prometni policisti na avtocesti sicer konstantno izvajajo nadzor hitrosti in s tem prispevajo k zmanjševanju tveganj za običajno hude posledice v prometnih nesrečah na avtocestah,« so še izpostavili na Policijski upravi Kranj.