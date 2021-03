Dvaintridesetletnik, zmagovalec 22 turnirjev ATP, vključno z zmago na odprtem prvenstvu ZDA leta 2009, ni igral vse od junija 2019, ko si je zlomil pogačico na turnirju v Londonu. Argentinec, ki že ima bronasto kolajno z OI 2012 v Londonu in srebrno z iger 2016 v Rio de Janeiru, je v izjavi na družbenih omrežjih povedal, da ga danes čaka operacija v Chicagu.

»Poskusili smo s terapijami, a bolečina je še vedno tu. Jaz pa si spet želim igrati tenis in oditi na olimpijske igre, zato sem se odločil za operativni poseg,« je med drugim zapisal Del Potro in dodal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da pozdravi poškodbo. Del Potro je imel po poškodbi že tri operativne posege na kolenu med januarjem in avgustom 2020. Poletne olimpijske igre Tokio 2020, ki so jih zaradi koronske pandemije preložili za leto dni, se bodo v Tokiu začele 23. julija.