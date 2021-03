V sredo bo v vzhodnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa pretežno jasno. Pihal bo šibak veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju in na severovzhodu malo nad 0, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v četrtek le na severovzhodu. Topleje bo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Od severa k nam priteka razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob Jadranu in v krajih zahodno od nas bo precej jasno, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v krajih vzhodno od nas. Predvsem danes bo pihal severni do severovzhodni veter, v Kvarnerju šibka do zmerna burja.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.