Mladi za podnebno pravičnost so se včeraj z verigami priklenili na vladno poslopje. Izrazili so nestrinjanje z vladnim predlogom načrta za okrevanje in odpornost. Ta po njihovem vodi v podnebno katastrofo. Seveda jih je policija popisala in so že v postopku. (Foto: Jaka Gasar)