Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca uspešno zaključila kvalifikacije za evropsko prvenstvo in bo tako prihodnje leto branila naslov evropskega prvaka, so se nemudoma sprožila ugibanja, kdo bo v prihodnje vodil izbrano vrsto. Po neuspelih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in slabem uvodu v kvalifikacije za evropsko prvenstvo je mesto selektorja moral zapustiti Rado Trifunović, ki ga je začasno nadomestil Aleksander Sekulić. 43-letni Ljubljančan je spremenil podobo reprezentance, saj je ta pod njim postala precej bolj organizirana in energična, zato je ostal med kandidati, da Slovenijo popelje v letošnje kvalifikacije za olimpijske igre in evropsko prvenstvo prihodnje leto. Na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) v preteklosti niso skrivali pogovorov z Grkom Dimitriosom Itoudisom, zdaj pa vse kaže, da se je v igro za selektorja vključil še Španec Xavi Pascual, ki vodi evroligaški klub Zenit.

Če ne bi bilo svetovne zdravstvene krize zaradi koronavirusa, bi kaj lahko bil Itoudis že selektor Slovenije, a so se nato stvari iz takšnih in drugačnih razlogov spreminjale. Po naših informacijah sta bila predsednik KZS Matej Erjavec in generalni sekretar Radoslav Nesterović na to pripravljena in sta hkrati navezala tudi stike s Pascualom. 48-letni Španec naj bi dejstvo, da je v prednosti za selektorsko mesto slovenske reprezentance Itoudis, sprejel brez težav, Erjavcu in Nesteroviću pa dal vedeti, da je ob drugačnem razpletu na voljo in da čaka njun klic. Vmes naj bi prvi dvojec krovne slovenske košarkarske organizacije potipal teren tudi pri drugih trenerskih velikanih, na koncu pa so v igri ostali trije. »Povedati ne morem ničesar novega. V javnost je zdaj prišlo še ime Xavija Pascuala, s katerim smo navezali stike pred časom, ko smo jih tudi z Itoudisom. Še vedno opravljamo razgovore, je pa delo oteženo, saj zaradi koronavirusa težko potujemo. Končno odločitev smo želeli sprejeti do konca marca, a kot kaže zdaj, jo bomo morali zamakniti na čas po velikonočnih praznikih. V igri so Itoudis, Pascual in Sekulić,« je ob našem klicu povedal predsednik KZS Matej Erjavec.

Xavi Pascual si je trenersko ime zgradil z uspehi pri Barceloni. Potem ko je vodil drugo ekipo katalonskega moštva, je bil tri leta pomočnik Duška Ivanovića. Po odhodu črnogorskega trenerja je prevzel vodenje prvega moštva in v letu 2010 z Barcelono osvojil evroligo ter bil izbran za najboljšega trenerja sezone. V osmih letih je štirikrat postal še španski prvak in trikrat osvojil pokalno lovoriko. Po odhodu je sedel na klop grškega velika Panathinaikosa in z njim dvakrat osvojil tamkajšnje prvenstvo ter pokal, a je po drugi sezoni zaradi slabših rezultatov v evroligi dobil nogo. Po dveh letih premora je lani prevzel Zenit, s katerim se trenutno bori za uvrstitev v izločilne boje.