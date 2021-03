Kriminalistična preiskava je potrdila ugotovitve urada za preprečevanje pranja denarja, da je razvpita 40-letna italijanska podjetnica Cecilia Marogna v Sloveniji »oprala« pol milijona evrov, ki jih je dobila kot honorar od kardinala Giovannija Angela Becciuja. V Sloveniji je očitno imela pomagača, policija je zasegla 170.000 evrov.

Zgodba sega v lansko jesen, ko je italijanska televizijska oddaja La Iene objavila dokazila, da je bilo iz državne blagajne Svetega sedeža na račun podjetja v Ljubljani nakazanega pol milijona evrov. Denar naj bi s »svetovanjem« zaslužila podjetnica Cecilia Marogna, nakazan je bil na podjetje Logsic s sedežem na Dunajski cesti 51. Denar naj bi ji nakazal kardinal Becciu, s katerim sta bila v zaupnem odnosu. Marogna pa ga ni porabila za humanitarne namene, kakor naj bi oba prikazovala, pač pa za luksuzne dobrine – drage čevlje, torbice, fotelj iz usnja in podobno. Marognova je trdila, da je Vatikanu pomagala pri diplomatskem posredovanju v Afriki, kardinal Becciu pa je trdil, da ga je podjetnica ogoljufala. No, je pa kardinala s Sardinije (od koder je tudi Marognova) papež Frančišek le nekaj tednov prej razrešil s položaja namestnika državnega tajnika, ker naj bi iz državne blagajne izginili milijoni, namenjeni revnim, v resnici pa je šel denar za nakupe luksuznih dobrin in nepremičnin v središču Londona. Marognovo so v Milanu aretirali 13. oktobra lani na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdali vatikanski tožilci, konec oktobra pa so jo iz pripora izpustili.

Ovadili dva

S policijske uprave Ljubljana pa so včeraj sporočili, da so na podlagi obvestila urada za preprečevanje pranja denarja kriminalisti že marca lani začeli preiskovati sum kaznivega dejanja pranja denarja. Ugotovili so, da je italijanska državljanka (po naših podatkih gre seveda za Marognovo) leta 2019 skupaj s še neugotovljenimi sostorilci v Italiji storila kazniva dejanja, s katerimi si je pridobila 575.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Ta del preiskujejo Italijani. Ker pa je bil denar nakazan k nam, so preiskavo v delu, ki obsega pranje denarja, prevzeli naši kriminalisti. »Omenjena denarna sredstva so bila v nadaljevanju nakazana na račune več slovenskih družb, pri čemer je osumljenka z denarjem prosto razpolagala, ga trošila v nasprotju z namenom, prenakazovala na druge račune ter s temi dejanji zakrila izvor denarja. V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi ter predvsem uradom za preprečevanje pranja denarja so ugotovili, da je okoli 170.000 evrov teh denarnih sredstev še vedno na računu ene izmed slovenskih družb. Ta sredstva so bila tudi uspešno zavarovana,« je včeraj sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.

Razkrila je še, da so hišno preiskavo opravili pri slovenskem državljanu, ki je z osumljenko sodeloval pri izvršitvi kaznivega dejanja. Zasegli so listine in elektronske naprave in jih poslali v analizo, prejšnji mesec pa so na okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in dve pravni osebi zaradi suma storitve kaznivih dejanj pranja denarja.