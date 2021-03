Občina Kamnik je že 56 slovenska občina, ki se je vključila v projekt Prostofer. Za namen opravljanja brezplačnih prevozov je občina nabavila nov električni avtomobil v vrednosti slabih 21.000 evrov, po plačilu kupnine pa bodo oddali vlogo na Eko sklad za povrnitev dela stroškov, višina subvencije letos znaša do 4500 evrov. Za izvedbo projekta so pridobili tudi sponzorska sredstva v višini 4000 evrov pri Zavarovalnici Triglav.

Uporabnik, ki bo potreboval prevoz, bo lahko poklical na brezplačno telefonsko številko 080 10 10. Klicni center za rezervacije prevozov bo od 1. aprila na voljo vsak delavnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa bo treba najaviti vsaj tri dni pred izvedbo storitve.

Postani prostofer

Ob predaji vozila v uporabo je vodja zavoda Zlata mreža Miha Bogataj predstavil projekt in se zahvalil občini Kamnik za sodelovanje. »Zahvaljujem se vsem prostovoljnim šoferjem, predvsem članom Društva upokojencev Kamnik in ostalim občankam in občanom, ki so se že odzvali, hkrati pa bi povabil vse, ki bi se projektu še vedno radi pridružili. Zahvala gre tudi zavodu Zlata mreža in še posebej Zavarovalnici Triglav, ki je projekt finančno podprla,« pa je na neformalnem srečanju zaradi covid ukrepov povedal kamniški župan Matej Slapar.

V projekt, ki starejši populaciji omogoča lažjo dostopnost zdravniške oskrbe, javnih ustanov in podobno, po drugi strani pa ji je s tem omogočena večja mobilnost, socialna vključenost, medsebojno povezovanje, medsebojna pomoč in boljša kvaliteta življenja v tretjem življenjskem obdobju, še vedno vabijo prostovoljne šoferje – to je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoz potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta, pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah, pri izpolnjevanju obrazcev na banki, pošti in podobno. To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost kot samoumevno in častno dejanje. vl