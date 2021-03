Po 24. oktobru, ko so delovanje ustavili zaradi epidemije novega koronavirusa, so v javnem zavodu Ljubljanski grad ta teden ponovno zagnali tirno vzpenjačo, ki potnike s Krekovega trga prevaža na vrh grajskega griča. Z izjemo petih decembrskih dni, ko so bili vladni ukrepi sproščeni, tirna vzpenjača na Ljubljanski grad ni vozila že skoraj pet mesecev. V tem času so v javnem zavodu opravili prvi posebni pregled po petnajstih letih delovanja naprave, ki je zajemal pregled pogonskega dela naprave, proge in betonske infrastrukture, kakor tudi druga redna vzdrževalna dela.

Vzpenjača lahko zdaj spet deluje pod pogoji, ki veljajo za žičniške naprave. To pomeni, da morajo potniki ob nakupu vozovnice predložiti negativen izvid testa PCR ali HAG za osebe, starejše od 12 let, ki ne sme biti starejši od sedem dni, dokazilo o prebolelem koronavirusu, ki ni starejše od šestih mesecev ali potrdilo o cepljenju.

V javnem zavodu so pristojno ministrstvo sicer zaprosili, da bi lahko vzpenjačo uporabljali v skladu s pravili, ki veljajo za prevoze z avtobusi in vlaki, za katere potnikom ni treba predložiti negativnega testa oziroma drugega potrdila, a na odgovor še čakajo.