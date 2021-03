Zemlja ob Malem grabnu je mrtva

Začelo se je sojenju Rinu Jashariju, ki mu tožilstvo očita, da je med letoma 2011 in 2019 ob Cesti dveh cesarjev na nedovoljen način zbiral in predeloval odpadke ter skladiščil izrabljene avtomobile, rezervne dele, odpadna olja in nevarne tekočine. Zemlja in podtalnica naj bi bili zato onesnaženi.