Ko se je leta 2019 po osmih sezonah končala HBO-jeva paradna televizijska fantazijka, prirejena po knjižni seriji Pesem ledu in ognja, je več milijonov gledalcev iz razočaranja podpisalo peticijo, po kateri naj bi na novo posneli zadnjo sezono, vredno okroglih 90 milijonov dolarjev. Pri tem seveda ni šlo za to, da bi ljudje dejansko verjeli, da se bo to tudi zgodilo, pač pa za izliv nezadovoljstva nad videnim. Zmotil jih je konec, v katerem je razkačena Daenerys ogrevala zidove dubrovniškega Kraljevega pristanka, Jon, ki je odvrnil vojsko nemrtvih, se preganjal z divjakinjo, postal kralj onkraj zidu, vstal od mrtvih in (lj)ubil kraljico, pa je prestol nazadnje prepustil Branimirju. Fantu, ki je v prvi sezoni padel s stolpa. Del zagrizenih oboževalcev je bil zaradi tega prepričan, da so sklepna dejanja pustila nepopravljiv madež na seriji, ki je skozi leta prestavljala televizijske mejnike. Glede števila gledalcev, nagrad in zaslužkov.

»Ljudje poznajo konec, a ne pravega konca,« jih je post festum tolažil pisatelj George R. R. Martin, oče popkulturne uspešnice, ki je pri pisanju scenarija za TV-serijo sodeloval le do pete sezone, nato pa se je umaknil k dokončanju šeste in sedme knjige; zadnjih poglavij sage, ki se je začela daljnega leta 1996. A če je konec serije po eni strani pustil praznino predvsem v srcih navdušencev, so se odtlej pri televizijski mreži HBO ukvarjali s tem, kako zapolniti vrzel na sporedu in v denarnicah. Kako poustvariti fenomen, ki ga je v zadnji sezoni vsak teden na epizodo gledalo 44 milijonov gledalcev. Obseg izpada je namreč nazadnje razkrilo letošnje januarsko poročilo. V najpomembnejši starostni kategoriji med 18 in 49 leti se tako pri ponudniku TV-zabave soočajo z nič manj kot za polovico manjšo gledanostjo, skupno pa je od leta 2019 pred njihove zaslone prikovanih 38 odstotkov gledalcev manj. Nič čudnega torej, da HBO za letos na svoji premijski platformi HBO Max obljublja izide vseh večjih filmskih naslovov in razmišlja o ne treh ali štirih, temveč kar šestih serijah, umeščenih v svet Igre prestolov.