Američane še zmeraj skrbi inflacija

Na svetovnih kapitalskih trgih je še zmeraj tema številka ena inflacija v ZDA in zviševanje zahtevane donosnosti ameriških državnih obveznic. Donos desetletne obveznice znaša trenutno 1,7 odstotka, tridesetletne pa 2,4 odstotka. Pričakovanja glede inflacije za letošnje leto so se dvignila na 2,2 odstotka, sicer pa se pričakuje, da se bo BPD v ZDA letos povečal kar za 6,5 odstotka. Predsednik ameriških zveznih rezerv (FED) Jerome Powell za zdaj obljublja, da bodo vztrajali pri ohlapni denarni politiki in ne bodo zmanjševali obsega odkupovanja obveznic. Poleg tega je FED sporočil, da ne bodo podaljšali ukrepa z začetka pandemije, ki bankam omogoča, da do 31. marca pri izračunu kapitalske ustreznosti iz svojih bilanc izključijo državne obveznice in depozite, ki jih imajo pri FED. Ali bo zaradi tega prišlo do dodatnih odprodaj državnih obveznic? Zagotovo bo dober indikator avkcija dveletnih, petletnih in sedemletnih obveznic, ki jo ta teden organizira ameriška zakladnica.