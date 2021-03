Ajda Cuderman, nekdanja državna sekretarja na gospodarskem ministrstvu, od 20. marca pa državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, je v okviru današnje spletne razprave v organizaciji pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji na temo oblikovanja nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost dejala, da ministrstvo za gospodarstvo pripravlja rešitve za podaljšanje moratorijev na posojila. »Sporočam, da že približno mesec dni pripravljamo ta ukrep. Zavedamo se, da je treba moratorij podaljšati. Proces je malenkost daljši, tako da bo vlada verjetno izdala neka priporočila bankam, da začasno zadržijo kakršnekoli izterjave,« je povedala Cudermanova.

Po njenih besedah mora ministrstvo za finance z Evropskim bančnim organom (Eba) doreči spremembo smernic glede moratorijev in podaljšanje na ravni EU, Banka Slovenije mora s sklepom to potrditi, država pa zagotoviti zakonsko podlago bodisi v obliki devetega protikoronskega zakona ali interventnega zakona s strani ministrstva za gospodarstvo. »Področnosti bodo verjetno znane ta teden. Zavedamo se, da prejete pomoči v tem trenutku ne omogočajo normalnega odplačevanja kreditnih obveznosti, ker so pogosto izgube podjetij višje, kot so njihove trenutne obveznosti,« je še dejala.

Moratorij za kredite podaljšan, a ne za vse Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Zveza potrošnikov Slovenije in Združenje bank Slovenije so sredi februarja na vlado naslovili pobudo za podaljšanje odloga plačila kreditnih obveznosti, vključno z lizingom, do konca letošnjega leta. S tem bi po njihovem ohranili dolgoročno zmožnost poslovanja podjetij in blažili stiske prebivalstva. Vlada je s sedmim protikoronskim zakonom (PKP7) moratorij za kredite, ki je začel veljati marca lani, sicer podaljšala še za devet mesecev, vendar pa to velja le za obveznosti, ki niso zapadle do 19. oktobra 2020, ko je bila znova razglašena epidemija. Posojilojemalcem, ki so moratorij že izkoristili, lahko namreč banke po novem dodatni odlog odobrijo le v primeru, če seštevek starega in novega odloga ni daljši od devet mesecev. Vlogo za dodatni odlog je lahko prosilec oddal do 26. februarja, moratorij pa bo veljal do novembra letos.